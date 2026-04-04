Угальде прокомментировал интерес к нему со стороны клубов из Европы

Нападающий московского «Спартака» Манфред Угальде прокомментировал интерес к нему со стороны европейских футбольных клубов.

«Стараюсь вообще не думать о подобном. Сосредоточен на «Спартаке». На том, чтобы успешно завершить сезон. Пройти в Кубке России до финала и выиграть его. Что будет потом — узнаем потом. Но сегодня я по-настоящему счастлив именно здесь, в этой команде, с этими партнерами. Играю и получаю удовольствие от футбола. Мне кажется, это самое главное», — приводит слова Угальде официальный сайт клуба.

В нынешнем сезоне Угальде провёл за «Спартак» 27 матчей во всех турнирах, в которых забил семь мячей и отметился одной результативной передачей.

