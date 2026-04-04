Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Реал» потерпел третье поражение в последних шести матчах Ла Лиги

Комментарии

Мадридский «Реал» проиграл «Мальорке» в матче 30-го тура испанской Ла Лиги (1:2). Это поражение стало третьим для «сливочных» в последних шести встречах испанского чемпионата.

Испания — Примера . 30-й тур
04 апреля 2026, суббота. 17:15 МСК
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Окончен
2 : 1
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Морланес – 41'     1:1 Милитао – 88'     2:1 Мурики – 90+1'    

Ранее мадридский клуб уступил «Осасуне» в 25-м туре (1:2) и «Хетафе» в 26-м туре (0:1).

После 30 матчей чемпионата Испании мадридский «Реал» набрал 69 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Мальорка» покинула зону вылета и располагается на 15-й строчке. У команды в активе 31 очко.

В следующем туре команда Альваро Арбелоа в домашнем матче встретится с «Жироной» 10 апреля, а «Мальорка» сыграет с «Райо Вальекано» 12 апреля.

Материалы по теме
Тренер «Реала» Арбелоа: нам нужно будет возвращать Беллингема в строй постепенно
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android