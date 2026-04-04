«Реал» потерпел третье поражение в последних шести матчах Ла Лиги

Мадридский «Реал» проиграл «Мальорке» в матче 30-го тура испанской Ла Лиги (1:2). Это поражение стало третьим для «сливочных» в последних шести встречах испанского чемпионата.

Ранее мадридский клуб уступил «Осасуне» в 25-м туре (1:2) и «Хетафе» в 26-м туре (0:1).

После 30 матчей чемпионата Испании мадридский «Реал» набрал 69 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Мальорка» покинула зону вылета и располагается на 15-й строчке. У команды в активе 31 очко.

В следующем туре команда Альваро Арбелоа в домашнем матче встретится с «Жироной» 10 апреля, а «Мальорка» сыграет с «Райо Вальекано» 12 апреля.