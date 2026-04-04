Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Тренер «Краснодара» Мусаев: Сперцян чувствует себя нормально и играть готов

Тренер «Краснодара» Мусаев: Сперцян чувствует себя нормально и играть готов
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев перед матчем 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом» высказался о состоянии полузащитника Эдуарда Сперцяна. Встреча состоится сегодня, 4 апреля.

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
04 апреля 2026, суббота. 19:45 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
0 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Кордоба – 86'    
Удаления: Силва – 90+4' / Черников – 90+6'

— Можете разъяснить ситуацию со Сперцяном? Как прошло восстановление, насколько он готов?
— Он получил повреждение в матче с «Пари НН» ровно две недели назад. Ему сразу сделали обследование. Небольшое повреждение было.

В сборной Армении сказали: «Пусть приезжает, мы на него посмотрим. На теории посидит». Он прилетел, но было видно, что играть нельзя. Сейчас он чувствует себя нормально и играть готов, — сказал Мусаев в эфире «Матч ТВ».

Материалы по теме
Сперцян выйдет в старте «Краснодара» в матче с «Ахматом», несмотря на слухи о травме
