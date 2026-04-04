Экс-игрок «Челси» Оскар завершил карьеру в 34 года

Бывший полузащитник сборной Бразилии Оскар, выступавший за «Сан-Паулу», завершил карьеру в возрасте 34 лет. Об этом сообщает официальный сайт «Сан-Паулу».

«Я хотел сделать больше для «Сан-Паулу», планировал играть и дальше. Думаю, у меня были и футбольные способности, и подходящий возраст, чтобы продолжить карьеру, но, к сожалению, так случилось. Теперь я собираюсь завершить карьеру и поддерживать «Сан-Паулу» как болельщик.

В «Сан-Паулу» завершаю карьеру, которая привела меня во многие точки мира. Я хотел бы поблагодарить каждого за неизменную любовь, всех болельщиков «Сан-Паулу», которые поддерживали меня с момента моего возвращения и в это трудное время, которое сейчас переживаю», — приводит слова Оскара пресс-служба бразильского клуба.

Напомним, 11 ноября футболист потерял сознание во время планового медицинского осмотра в тренировочном центре, после чего у него диагностировали проблемы с сердцем.

Оскар играл за «Челси» с 2012 по 2017 год. В составе лондонского клуба он становился чемпионом Англии. В послужном списке игрока также есть «Интернасьонал» и «Шанхай Порт». Он является воспитанником «Сан-Паулу».