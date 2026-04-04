Спартак Кострома — Енисей, результат матча 4 апреля 2026, счет 2:1, 27-й тур РПЛ 2025/2026

Костромской «Спартак» обыграл «Енисей» в первом матче при новом главном тренере
Комментарии

Завершился матч 27-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026 между костромским «Спартаком» и красноярским «Енисеем». Команды играли на стадионе «Арена Химки» в Химках. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Данил Каширин. Игра закончилась победой красно-белых со счётом 2:1.

Россия — Лига PARI . 27-й тур
04 апреля 2026, суббота. 18:00 МСК
Спартак Кс
Кострома
Окончен
2 : 1
Енисей
Красноярск
1:0 Бугриёв – 48'     1:1 Окладников – 59'     2:1 Хубаев – 90+5'    

Счёт в матче открыл Сергей Бугриёв. Защитник хозяев поля отличился во втором тайме на 48-й минуте. На 59-й минуте нападающий красноярцев Андрей Окладников сравнял счёт. В конце встречи на 90+5-й минуте полузащитник Давид Хубаев принёс победу «Спартаку».

Отметим, дебютный матч на посту главного тренера красно-белых провёл Андрей Ашихмин.

По состоянию на сегодняшний день «Енисей» занимает 10-е место в турнирной таблице Первой лиги. У команды 34 очка. «Спартак» с 41 очком располагается на четвёртой строчке.

Календарь Первой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2025/2026
Перестановки в Костроме и «Торпедо», у «Кубани» огромные проблемы. Главное в ФНЛ
Перестановки в Костроме и «Торпедо», у «Кубани» огромные проблемы. Главное в ФНЛ
