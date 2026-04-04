«Мы играли в футбол, как нам показалось». Тренер «Крыльев Советов» — о матче с «Зенитом»

Исполняющий обязанности главного тренера «Крыльев Советов» Сергей Булатов высказался о матче 23‑го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором его команда уступила «Зениту» со счётом 1:2.

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
04 апреля 2026, суббота. 15:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Крылья Советов
Самара
1:0 Джон – 49'     2:0 Соболев – 55'     2:1 Бабкин – 75'    

«Успели обсудить в раздевалке итоги игры. У нас есть свои цели и задачи. Мы хотели играть в футбол. И мы играли в футбол, как нам показалось. Нам хотелось прервать безголевую серию в гостевых матчах. Нам удалось отличиться. Главной задачей было взять очки, но пока не справились. Если будем играть так дальше, очки к нам придут», — сказал Булатов в эфире «Матч ТВ».

После этой игры «Зенит» с 51 очком возглавляет турнирную таблицу РПЛ, «Крылья Советов» с 21 очком находятся на 13-м месте.

