«Мы играли в футбол, как нам показалось». Тренер «Крыльев Советов» — о матче с «Зенитом»

Исполняющий обязанности главного тренера «Крыльев Советов» Сергей Булатов высказался о матче 23‑го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором его команда уступила «Зениту» со счётом 1:2.

«Успели обсудить в раздевалке итоги игры. У нас есть свои цели и задачи. Мы хотели играть в футбол. И мы играли в футбол, как нам показалось. Нам хотелось прервать безголевую серию в гостевых матчах. Нам удалось отличиться. Главной задачей было взять очки, но пока не справились. Если будем играть так дальше, очки к нам придут», — сказал Булатов в эфире «Матч ТВ».

После этой игры «Зенит» с 51 очком возглавляет турнирную таблицу РПЛ, «Крылья Советов» с 21 очком находятся на 13-м месте.