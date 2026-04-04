Гендиректор «Динамо» Пивоваров прокомментировал ничью в матче с «Оренбургом»
Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров высказался после матча с «Оренбургом» (3:3) в рамках 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги.
Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
04 апреля 2026, суббота. 17:30 МСК
Динамо М
Москва
3 : 3
Оренбург
Оренбург
1:0 Муфи – 29' 2:0 Тюкавин – 40' 2:1 Муфи – 45+2' 2:2 Кейрос – 51' 3:2 Тюкавин – 61' 3:3 Кейрос – 66'
«Допустили ошибки в обороне. Не реализовали свои потенциальные возможности в первом тайме. Результат по игре. Соперник бился, дважды отыгрывался. Они в сложной турнирной ситуации, но своё очко добили. Конечно, это упущенная победа — мы вели и потом пропустили», — передаёт Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.
«Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ. В активе бело-голубых 31 набранное очко в 23 турах. «Оренбург» с 19 очками располагается на 15-й строчке в зоне прямого вылета.
Материалы по теме
