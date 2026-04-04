Гендиректор «Динамо» Пивоваров прокомментировал ничью в матче с «Оренбургом»

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров высказался после матча с «Оренбургом» (3:3) в рамках 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги.

«Допустили ошибки в обороне. Не реализовали свои потенциальные возможности в первом тайме. Результат по игре. Соперник бился, дважды отыгрывался. Они в сложной турнирной ситуации, но своё очко добили. Конечно, это упущенная победа — мы вели и потом пропустили», — передаёт Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

«Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ. В активе бело-голубых 31 набранное очко в 23 турах. «Оренбург» с 19 очками располагается на 15-й строчке в зоне прямого вылета.