В «Динамо» объяснили попадание Майсторовича в заявку на матч с «Оренбургом»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров объяснил попадание защитника Милана Майсторовича в заявку на матч 23-го тура чемпионата России с «Оренбургом». Игра завершилась результативной ничьей — 3:3. Встреча проходила на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра выступил Павел Шадыханов.

«Майсторович уже пару недель тренируется в общей группе, поэтому попал в заявку. Если игрок в заявке, рано или поздно должен выйти на поле», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

«Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ. В активе бело-голубых 31 набранное очко в 23 турах. «Оренбург» с 19 очками располагается на 15-й строчке в зоне прямого вылета.