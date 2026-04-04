«Это поражение — моё». Арбелоа — об игре «Реала» с «Мальоркой»
Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа прокомментировал поражение своей команды в матче 30-го тура Ла Лиги от «Мальорки» (1:2).

Испания — Примера . 30-й тур
04 апреля 2026, суббота. 17:15 МСК
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Окончен
2 : 1
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Морланес – 41'     1:1 Милитао – 88'     2:1 Мурики – 90+1'    

«Нам не хватило терпения и той работы, которую мы проделали за неделю. Мы не смогли переломить ход игры и пробиться к воротам соперника. Первый тайм сыграли лучше, чем второй, во втором тайме нам не хватило энергии и ясности мышления.

Труднее всего объяснить игрокам, что сегодня, не выложившись на 200%, мы бы не смогли победить. В первом тайме мы были сильнее, но потеря концентрации привела к голу в наши ворота. Если на мгновение теряешь концентрацию, не адаптируешься должным образом, теряешь опекуна, не возвращаешься назад… В итоге ты за это платишь. Это элитный уровень, это Ла Лига. Больше всего меня расстраивает то, что мы не сыграли лучше во втором тайме.

Это поражение – моё, и я сказал об этом игрокам. Оно целиком и полностью моё, и мне нужно, чтобы они начали думать об игре во вторник. Именно я принимаю решения, именно я делаю замены и именно я указываю им, как играть. Мне нужно, чтобы они выложились на полную в Лиге чемпионов, в невероятно важном соревновании. Когда они выйдут из раздевалки, им нужно будет думать только о «Баварии», — приводит слова Арбелоа Marca.

После 30 матчей чемпионата Испании мадридский «Реал» набрал 69 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Мальорка» покинула зону вылета и располагается на 15-й строчке. У команды в активе 31 очко.

В следующем туре команда Альваро Арбелоа в домашнем матче встретится с «Жироной» 10 апреля, а «Мальорка» сыграет с «Райо Вальекано» 12 апреля.

