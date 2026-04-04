Главный тренер «Оренбурга» Ахметзянов — о ничьей с «Динамо»: мы показали, что живы

Главный тренер «Оренбурга» Ильдар Ахметзянов высказался после матча 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (3:3). Команда гостей дважды по ходу матча отыгрывалась в счёте.

«Команда включила характер, показала, что мы живы. Нужно отдать должное. Возможно, эта ничья придаст больше уверенности дальше.

Мы изначально планировали игру по определённой стратегии. Первый гол — наша ошибка. Нужно отдать должное «Динамо». Приличного уровня игроки в группе атаки. Во втором мяче мы немножко недоработали. У нас был план и мы его придерживались. Мы в голове держали, что хотелось убежать в быструю атаку или заработать стандарт. Надежда и мысли были о большем. Очко в копилку. Большая благодарность болельщикам», — передаёт слова Ахметзянова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

«Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ. В активе бело-голубых 31 набранное очко в 23 турах. «Оренбург» с 19 очками располагается на 15-й строчке в зоне прямого вылета.