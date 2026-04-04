Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Главный тренер «Оренбурга» Ахметзянов — о ничьей с «Динамо»: мы показали, что живы
Комментарии

Главный тренер «Оренбурга» Ильдар Ахметзянов высказался после матча 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (3:3). Команда гостей дважды по ходу матча отыгрывалась в счёте.

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
04 апреля 2026, суббота. 17:30 МСК
Динамо М
Окончен
3 : 3
Оренбург
1:0 Муфи – 29'     2:0 Тюкавин – 40'     2:1 Муфи – 45+2'     2:2 Кейрос – 51'     3:2 Тюкавин – 61'     3:3 Кейрос – 66'    

«Команда включила характер, показала, что мы живы. Нужно отдать должное. Возможно, эта ничья придаст больше уверенности дальше.

Мы изначально планировали игру по определённой стратегии. Первый гол — наша ошибка. Нужно отдать должное «Динамо». Приличного уровня игроки в группе атаки. Во втором мяче мы немножко недоработали. У нас был план и мы его придерживались. Мы в голове держали, что хотелось убежать в быструю атаку или заработать стандарт. Надежда и мысли были о большем. Очко в копилку. Большая благодарность болельщикам», — передаёт слова Ахметзянова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

«Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ. В активе бело-голубых 31 набранное очко в 23 турах. «Оренбург» с 19 очками располагается на 15-й строчке в зоне прямого вылета.

Материалы по теме
От такого результата «Динамо» с «Оренбургом» падает челюсть! Аутсайдер отыгрался дважды
От такого результата «Динамо» с «Оренбургом» падает челюсть! Аутсайдер отыгрался дважды
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android