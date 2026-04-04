Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Главный тренер «Оренбурга» Ахметзянов рассказал о необходимости усиления состава

Комментарии

Главный тренер «Оренбурга» Ильдар Ахметзянов после матча 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (3:3) высказался о необходимости усиления состава своей команды.

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
04 апреля 2026, суббота. 17:30 МСК
Динамо М
Окончен
3 : 3
Оренбург
1:0 Муфи – 29'     2:0 Тюкавин – 40'     2:1 Муфи – 45+2'     2:2 Кейрос – 51'     3:2 Тюкавин – 61'     3:3 Кейрос – 66'    

«Первый тайм показал, что нам нужны усиления в определённых позициях. Ду Кейрос последнюю неделю пробовался в новой позиции. Когда выходит футболист и забивает два гола, можно сказать, что тренер попал или что угодно. Нужно поблагодарить за реализацию и создание моментов партнёрами», — передаёт слова Ахметзянова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

«Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ. В активе бело-голубых 31 набранное очко в 23 турах. «Оренбург» с 19 очками располагается на 15-й строчке в зоне прямого вылета.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android