Главный тренер «Оренбурга» Ахметзянов рассказал о необходимости усиления состава

Главный тренер «Оренбурга» Ильдар Ахметзянов после матча 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (3:3) высказался о необходимости усиления состава своей команды.

«Первый тайм показал, что нам нужны усиления в определённых позициях. Ду Кейрос последнюю неделю пробовался в новой позиции. Когда выходит футболист и забивает два гола, можно сказать, что тренер попал или что угодно. Нужно поблагодарить за реализацию и создание моментов партнёрами», — передаёт слова Ахметзянова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

«Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ. В активе бело-голубых 31 набранное очко в 23 турах. «Оренбург» с 19 очками располагается на 15-й строчке в зоне прямого вылета.