Результаты матчей Первой лиги — 2025/2026 по футболу на 4 апреля

В субботу, 4 апреля, состоялись два матча 27-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших встреч.

Результаты матчей Первой лиги на 4 апреля:

«Шинник» — «КАМАЗ» — 0:0.

«Спартак» Кострома — «Енисей» — 2:1.

Оставшиеся встречи тура пройдут 5 и 6 апреля.

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Первой лиги занимает воронежский «Факел», набравший 56 очков после 26 матчей. На второй строчке располагается «Родина», у которой 49 очков. Тройку лидеров замыкает «Урал» (45). На последнем, 18-м месте, находится «Сокол» (16). «Чайка» (19) — 17-я, а «Уфа» (26) — 16-я.