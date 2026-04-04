Ахметзянов объяснил успешную игру «Оренбурга» с топ-клубами РПЛ

Главный тренер «Оренбурга» Ильдар Ахметзянов высказался об успешной игре «Оренбурга» с топ-клубами Мир РПЛ.

«Мы обыграли «Зенит» и взяли ничью с «Динамо». Но при мне мы проиграли «Спартаку», «Локомотиву» и ЦСКА. Не хотелось вдаваться в подробности. Но худший наш матч — с Махачкалой. Ничего не получалось. Виноваты мы сами.

В РПЛ сильны все команды. Считаю, что команды внизу таблицы выходят на футбольное поле и отдаются полностью», — передаёт слова Ахметзянова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

После 23 матчей чемпионата России «Оренбург» с 19 очками располагается на 15-й строчке в зоне прямого вылета. Лидирует в чемпионате «Зенит», у которого 51 очко.