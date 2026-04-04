«Меня это не волнует». Тренер «Реала» Арбелоа — о матче «Атлетико» с «Барселоной»

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа высказался перед матчем 30-го тура испанской Ла Лиги, в котором мадридский «Атлетико» встретится с «Барселоной». Игра пройдёт на стадионе «Сивитас Метрополитано» (Мадрид, Испания). В качестве главного арбитра встречи выступит Матео Бускетс Феррер (Пальма-де-Мальорка, Испания).

«Сегодня «Атлетико» будет играть на равных? Меня это не волнует. Меня волнует моя команда и игра во вторник. Я не трачу время на вещи, которые не касаются моей команды», — приводит слова Арбелоа Marca.

После 29 туров чемпионата Испании «Барселона» набрала 73 очка и возглавляет турнирную таблицу. «Атлетико» располагается на четвёртой строчке. У команды в активе 57 очков.