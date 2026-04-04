Главный тренер «Оренбурга» Ахметзянов оценил шансы команды остаться в РПЛ

Главный тренер «Оренбурга» Ильдар Ахметзянов после матча 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (3:3) оценил шансы своей команды остаться в РПЛ.

«Сложно судить, чем мы отличаемся от других команд. Я не смотрю за результатами. Знаю, что нашей команде нужно набрать определённое количество очков. Но для этого нужно отдаваться полностью. Если это будем делать, есть шансы подняться в таблице. Если нет, можно сразу сматывать удочки и ехать в первый дивизион. Знаю, у нас есть шанс и возможность. Впереди ещё семь туров. Если мы сами верим и желаем этого, у нас будет шанс», — передаёт слова Ахметзянова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

«Оренбург» с 19 очками располагается на 15-й строчке. От зоны переходных матчей команду отделяет одно очко.