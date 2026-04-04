Результаты матчей чемпионата России — 2025/2026 по футболу на 4 апреля

В субботу, 4 апреля, состоялись четыре матча 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами минувших игр.

Результаты матчей РПЛ 4 апреля:

«Акрон» — ЦСКА — 1:2;

«Зенит» — «Крылья Советов» — 2:1;

«Динамо» Москва — «Оренбург» — 3:3;

«Ахмат» – «Краснодар» — 0:1.

Первое место в турнирной таблице чемпионата России текущего сезона занимает «Краснодар», набравший 52 очка после 23 матчей. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший 51 очко. Замыкает тройку лидеров московский «Локомотив» с 44 очками. Последнее, 16-е место, занимает «Сочи» (9), на 15-й строчке находится «Оренбург» (19).