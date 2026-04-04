Константин Тюкавин высказался о потере очков «Динамо» в матче с «Оренбургом»

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин прокомментировал результат встречи 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (3:3). Форвард бело-голубых забил один из голов.

«Хорошо, что получилось забить, но этого не хватило для победы. Вам оценивать мою игру, стараюсь выполнять свою работу. Хотелось бы, чтобы и дальше так получалось.

Пропустили ненужный гол в раздевалку. В перерыве поговорили, вышли на второй тайм, но не знаю, что произошло, разберём», — передаёт слова Тюкавина корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

«Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ. В активе бело-голубых 31 набранное очко в 23 турах. «Оренбург» с 19 очками располагается на 15-й строчке в зоне прямого вылета.