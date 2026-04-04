Ролан Гусев остался недоволен результатом «Динамо» в матче с «Оренбургом»

Главный тренер московского «Динамо» Ролан Гусев оценил итог матча 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (3:3).

«Я, как и команда, недоволен результатом. И недоволен оборонительными действиями в сегодняшнем матче. Матч продолжается 97 минут, а не 40. Мы очень рано поверили в свою победу. Мы можем по три или пять мячей забивать, но если будем так играть в обороне… Это и моя ответственность, и моего штаба. Нужно будет сделать работу над ошибками, чтобы двигаться дальше», — передаёт слова Гусева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

«Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ. В активе бело-голубых 31 набранное очко в 23 турах. «Оренбург» с 19 очками располагается на 15-й строчке в зоне прямого вылета.