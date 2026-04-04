Гусев: планировал раньше поменять Тюкавина в матче с «Оренбургом», но он мог решить момент

Гусев: планировал раньше поменять Тюкавина в матче с «Оренбургом», но он мог решить момент
Главный тренер московского «Динамо» Ролан Гусев высказался о заменах в матче 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (3:3). Специалист планировал дать отдых нападающему Константину Тюкавину.

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
04 апреля 2026, суббота. 17:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 3
Оренбург
Оренбург
1:0 Муфи – 29'     2:0 Тюкавин – 40'     2:1 Муфи – 45+2'     2:2 Кейрос – 51'     3:2 Тюкавин – 61'     3:3 Кейрос – 66'    

«Того же Муми нужно было поберечь к «Краснодару». В моей голове не укладывается, как «Динамо» дома с «Оренбургом» может делать замены в обороне. Нам нужно было выигрывать. Я планировал поменять чуть раньше Тюкавина. Он тот человек, который может решить момент. Поэтому держал его до конца матча», — передаёт слова Гусева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

«Динамо» сыграет с «Краснодаром» в среду, 8 апреля, в первом матче финала Пути РПЛ Кубка России.

Fonbet Кубок России . Финал (Путь РПЛ). 1-й матч
08 апреля 2026, среда. 18:15 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Краснодар
Краснодар
На данный момент «Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ. В активе бело-голубых 31 набранное очко в 23 турах. «Оренбург» с 19 очками располагается на 15-й строчке в зоне прямого вылета.

