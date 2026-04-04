Массимилиано Аллегри отреагировал на невыход сборной Италии на чемпионат мира — 2026

Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри высказался о третьем подряд невыходе сборной Италии на чемпионат мира.

«Выносить какие-либо суждения и говорить о том, что нужно делать… Считаю, что соответствующие инстанции должны собраться и изучить все детали, начиная с любительского футбола и заканчивая основной национальной командой. Нельзя всё свести к 10 минутам. Думаю, нам нужно время для разработки плана, чтобы иметь единый подход и идеи для наилучшего выступления на чемпионате мира 2030 года. В Италии есть хорошие игроки, верю, что будущее в надёжных руках», — приводит слова Аллегри Milan News.