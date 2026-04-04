Тюкавин выносил дочку на руках, Расулов грустил после матча. Фото с «Динамо» — «Оренбург»

Сегодня, 4 апреля, в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» состоялся матч 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором «Динамо» принимало «Оренбург». В качестве главного арбитра выступил Павел Шадыханов. Игра закончилась вничью со счётом 3:3.

Лучшие кадры матча «Динамо» — «Оренбург» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

Счёт в матче был открыт на 29-й минуте — защитник «Оренбурга» Фахд Муфи забил гол в свои ворота. На 39-й минуте нападающий бело-голубых Константин Тюкавин удвоил преимущество «Динамо». На 45+2-й минуте Муфи отыграл один мяч для гостей. А в начале второго тайма полузащитник «Оренбурга» Эдуардо Кейрос сравнял счёт. На 61-й минуте Тюкавин вновь вывел хозяев вперёд, но на 66-й минуте Кейрос сделал счёт 3:3. Тюкавин и Кейрос оформили дубли в матче.