Кевин Де Брёйне высказался перед матчем «Наполи» и «Милана»

Полузащитник «Наполи» Кевин Де Брёйне высказался перед матчем 31-го тура Серии А с «Миланом» и ответил на вопрос о чемпионской гонке. Встреча состоится 6 апреля.

«На данный момент всё зависит, конечно, от «Интера», наша судьба в их руках: если они победят во всех матчах, станут чемпионами. Мы можем лишь выложиться на полную, чтобы выиграть как можно больше встреч. Несколько недель назад мы отставали на 14 очков, сейчас — на семь. Это всегда очень сложно, но в футболе всё меняется очень быстро. Однако сейчас нам не стоит об этом думать, а нужно сосредоточиться на нашей цели — финишировать в первой четвёрке и вернуться в Лигу чемпионов в следующем году. А потом посмотрим, что сделает «Интер». А пока мы сосредоточены на победе в матче в понедельник», – приводит слова Де Брёйне La Gazzetta dello Sport.

На данный момент «Наполи» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 62 очка. «Милан» с 63 очками располагается на второй строчке. Лидирует в лиге «Интер», в активе которого 69 очков.