Тюкавин стал лучшим бомбардиром московского «Динамо» в ХХI веке
Форвард московского «Динамо» Константин Тюкавин стал лучшим бомбардиром бело-голубых в ХХI веке. Это случилось в матче 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором московский клуб сыграл вничью с «Оренбургом» (3:3). Нападающий в этой встрече оформил дубль.
Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
04 апреля 2026, суббота. 17:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 3
Оренбург
1:0 Муфи – 29' 2:0 Тюкавин – 40' 2:1 Муфи – 45+2' 2:2 Кейрос – 51' 3:2 Тюкавин – 61' 3:3 Кейрос – 66'
Второй забитый мяч стал для Тюкавина 57-м за бело-голубых, что позволило ему обогнать по этому показателю бывшего футболиста московской команды Кевина Кураньи.
Нападающий выступает за бело-голубых с 2020 года. В нынешнем сезоне Тюкавин провёл за «Динамо» 22 матча во всех турнирах, в которых забил девять мячей и отметился пятью результативными передачами.
