Тюкавин стал лучшим бомбардиром московского «Динамо» в ХХI веке

Форвард московского «Динамо» Константин Тюкавин стал лучшим бомбардиром бело-голубых в ХХI веке. Это случилось в матче 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором московский клуб сыграл вничью с «Оренбургом» (3:3). Нападающий в этой встрече оформил дубль.

Второй забитый мяч стал для Тюкавина 57-м за бело-голубых, что позволило ему обогнать по этому показателю бывшего футболиста московской команды Кевина Кураньи.

Нападающий выступает за бело-голубых с 2020 года. В нынешнем сезоне Тюкавин провёл за «Динамо» 22 матча во всех турнирах, в которых забил девять мячей и отметился пятью результативными передачами.