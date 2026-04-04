Массимилиано Аллегри ответил, готов ли он возглавить сборную Италии

Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри ответил, рассматривает ли он возможность перехода на аналогичную должность в сборной Италии. Ранее «Скуадра адзурра» в третий раз подряд не вышла на чемпионат мира.

«Я ещё об этом не думал. Работаю в «Милане», счастлив находиться здесь и надеюсь остаться тут надолго. Мы начали нынешний сезон с целью вернуться в Лигу чемпионов, это такой захватывающий турнир, к которому мне нужно снова привыкнуть, потому что я не был там в последние годы. Хотел бы принять в нём участие с «Миланом». Национальная команда не зависит от Аллегри, но важно, чтобы футбольная система находила решения. Не нужно унывать. Даже когда дела идут не очень хорошо, всегда есть, с чего можно начать», — приводит слова Аллегри Milan News.

