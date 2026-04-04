Нападающий ЦСКА Гонду сделал результативное действие в РПЛ впервые за 22 матча

Нападающий московского ЦСКА Лусиано Гонду отличился в матче 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с тольяттинским «Акроном» (2:1). Тем самым аргентинский форвард сделал результативное действие в чемпионате России впервые за 22 игры. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.

В предыдущий раз Гонду отличался в РПЛ в прошлом сезоне в матче «Зенита» с «Химками» (1:0) в 25-м туре.

Напомним, аргентинец присоединился к ЦСКА в зимнее трансферное окно, перейдя из «Зенита». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7,5 млн.

На данный момент ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ. В его активе 42 набранных очка в 23 турах.