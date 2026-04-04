«ЦСКА не имел преимущества, хотя выступал в роли фаворита». Бубнов — о матче с «Акроном»

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о матче 23-го тура РПЛ, в котором ЦСКА одержал победу над «Акроном» (2:1).

«Совершенно равная игра. ЦСКА не имел никакого преимущества, хотя, казалось бы, выступал, в роли фаворита. Но у ЦСКА сейчас проблема, во-первых, в команде была конфликтная ситуация, и из-за этого потеряли игроков, двух ведущих игроков. И, скажем так, настроение не самое лучшее, да и последние проигранные матчи не лучшим образом на команду в целом влияли. Плюс очень много народу было в сборной, в сборные выезжали, поэтому подготовка к матчу, на мой взгляд, была неполноценная.

«Акрону» нужны были очки, потому что «Акрон» стоит на вылет уже очень близко, и им нужно было кровь из носу выигрывать, иначе они могут даже опуститься не только в зону переходных игр, но и в зону прямого вылета. Поэтому, соответственно, настрой был самый что ни на есть боевой. Но у них тоже потери были. Потери в стартовом составе, причём в группе атаки», — сказал Бубнов в аудио в своём телеграм-канале.

После 23 матчей в чемпионате России «Акрон» набрал 22 очка и занимает 10-е место в турнирной таблице. ЦСКА заработал 42 очка и располагается на четвёртой строчке.