Ахмат — Краснодар, результат матча 4 апреля 2026, счёт 0:1, 23-й тур РПЛ 2025/2026

Гол Кордобы помог «Краснодару» переиграть «Ахмат» в матче с двумя удалениями
Окончен матч 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором играли грозненский «Ахмат» и «Краснодар». Победу со счётом 1:0 в этой игре одержали «быки». Встреча состоялась на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. В качестве главного арбитра матча выступил Антон Фролов из Москвы.

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
04 апреля 2026, суббота. 19:45 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
0 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Кордоба – 86'    
Удаления: Силва – 90+4' / Черников – 90+6'

Единственный гол в этой встрече забил Джон Кордоба на 86-й минуте. У грозненцев на 90+3-й минуте красную карточку получил Исмаэл Силва. На 90+6-й у гостей за две жёлтые карточки был удалён с поля Александр Черников.

После этой игры «Краснодар» с 52 очками возглавляет турнирную таблицу высшего дивизиона российского первенства, «Ахмат» с 30 очками находится на девятой строчке.

В следующем туре «Краснодар» 12 апреля на выезде встретится с «Зенитом», «Ахмат» 11 апреля в гостях сыграет с «Крыльями Советов».

Календарь матчей Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
Яркая развязка «Краснодара», триллер «Динамо», победы «Зенита» и ЦСКА. Что случилось в РПЛ
Яркая развязка «Краснодара», триллер «Динамо», победы «Зенита» и ЦСКА. Что случилось в РПЛ
