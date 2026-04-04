Гол Кордобы помог «Краснодару» переиграть «Ахмат» в матче с двумя удалениями

Окончен матч 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором играли грозненский «Ахмат» и «Краснодар». Победу со счётом 1:0 в этой игре одержали «быки». Встреча состоялась на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. В качестве главного арбитра матча выступил Антон Фролов из Москвы.

Единственный гол в этой встрече забил Джон Кордоба на 86-й минуте. У грозненцев на 90+3-й минуте красную карточку получил Исмаэл Силва. На 90+6-й у гостей за две жёлтые карточки был удалён с поля Александр Черников.

После этой игры «Краснодар» с 52 очками возглавляет турнирную таблицу высшего дивизиона российского первенства, «Ахмат» с 30 очками находится на девятой строчке.

В следующем туре «Краснодар» 12 апреля на выезде встретится с «Зенитом», «Ахмат» 11 апреля в гостях сыграет с «Крыльями Советов».