«Атлетико» — «Барселона»: стартовые составы команд на матч 30-го тура Ла Лиги

Сегодня, 4 апреля, состоится матч 30-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся мадридский «Атлетико» и «Барселона». Игра пройдёт на стадионе «Сивитас Метрополитано» (Мадрид, Испания). В качестве главного арбитра встречи выступит Матео Бускетс Феррер (Пальма-де-Мальорка, Испания). Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд.

«Атлетико»: Муссо, Молина, Ле Норман, Лангле, Коке, Варгас, Гонсалес, Альмада, Симеоне, Гризманн, Баэна.

«Барселона»: Жоан Гарсия, Кубарси, Мартин, Канселу, Эрик Гарсия, Араухо, Ямаль, Фермин Лопес, Педри, Ольмо, Рашфорд.

После 29 туров чемпионата Испании «Барселона» набрала 73 очка и возглавляет турнирную таблицу. «Атлетико» располагается на четвёртой строчке. У команды в активе 57 очков.

В предыдущем туре команда Ханс-Дитера Флика в домашнем матче победила «Райо Вальекано» со счётом 1:0, а подопечные Диего Симеоне в выездном матче уступили мадридскому «Реалу» (2:3).