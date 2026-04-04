Манфред Угальде высказался об игре «Спартака» в атаке и обороне

Нападающий московского «Спартака» Манфред Угальде прокомментировал игру команды в атаке и обороне.

«Важно не разделять нас на игроков обороны и передней линии. Все мы защищаемся и атакуем вместе. Поэтому здесь нужно говорить о балансе. В последних матчах нам удавалось действовать у своих ворот надёжнее. Что касается атаки, мы явно прибавили в эффективности на «стандартах». Уделяем этому много времени при подготовке. Непосредственно мои задачи при штрафных и угловых тоже изменились», — приводит слова Угальде официальный сайт клуба.

После 22 матчей в чемпионате России «Спартак» набрал 38 очков и занимает шестое место в турнирной таблице. Лидирует в турнире «Зенит», у которого 51 очко.

