Кураньи поздравил Тюкавина с бомбардирским рекордом за «Динамо» в ХХI веке

Бывший футболист московского «Динамо» Кевин Кураньи поздравил нападающего бело-голубых Константина Тюкавина с рекордом по голам за столичный клуб в ХХI веке. Тюкавин оформил дубль в ворота «Оренбурга» (3:3), забил 57-й мяч за команду и обошёл по этому показателю экс-игрока сборной Германии.

Тюкавин выступает за бело-голубых с 2020 года. В нынешнем сезоне нападающий провёл за «Динамо» 22 матча во всех турнирах, в которых забил девять мячей и отметился шестью результативными передачами.

На данный момент «Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице Мир РПЛ. В активе бело-голубых 31 набранное очко в 23 турах.