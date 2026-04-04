Кураньи поздравил Тюкавина с бомбардирским рекордом за «Динамо» в ХХI веке

Бывший футболист московского «Динамо» Кевин Кураньи поздравил нападающего бело-голубых Константина Тюкавина с рекордом по голам за столичный клуб в ХХI веке. Тюкавин оформил дубль в ворота «Оренбурга» (3:3), забил 57-й мяч за команду и обошёл по этому показателю экс-игрока сборной Германии.

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
04 апреля 2026, суббота. 17:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 3
Оренбург
Оренбург
1:0 Муфи – 29'     2:0 Тюкавин – 40'     2:1 Муфи – 45+2'     2:2 Кейрос – 51'     3:2 Тюкавин – 61'     3:3 Кейрос – 66'    

Посмотреть данное видео также возможно на странице «Динамо» в социальной сети «ВКонтакте».

Тюкавин выступает за бело-голубых с 2020 года. В нынешнем сезоне нападающий провёл за «Динамо» 22 матча во всех турнирах, в которых забил девять мячей и отметился шестью результативными передачами.

На данный момент «Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице Мир РПЛ. В активе бело-голубых 31 набранное очко в 23 турах.

