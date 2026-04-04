Фото: офсайд, из-за которого отменили гол «Ахмата» в ворота «Краснодара»

В эти минуты идёт матч 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором играют «Ахмат» и «Краснодар». Встреча проходит на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. В качестве главного арбитра выступает Антон Фролов из Москвы. Гол нападающего грозненцев Максима Самородова был отменён из-за офсайда. На данный момент счёт в матче 0:0.

«Краснодар» с 49 очками располагается на втором месте в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства, «Ахмат» с 30 очками находится на восьмой строчке.

В следующем туре «Краснодар» 12 апреля на выезде встретится с «Зенитом», «Ахмат» 11 апреля в гостях сыграет с «Крыльями Советов».