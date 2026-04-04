«Курьёзный». Бубнов объяснил гол ЦСКА после долгого ввода мяча в игру вратарём «Акрона»

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов объяснил гол ЦСКА, забитый в результате долгого ввода мяча в игру вратарём «Акрона» Игнатом Тереховским в матче 23-го тура Мир РПЛ между командами. ЦСКА одержал победу со счётом 2:1.

«ЦСКА забил быстрый гол, причём быстрый гол тоже такой… Это впервые судья принял такое решение. Хотя в правилах-то, в регламенте такое уже есть, но судьи это не использовали. И, видимо, в общем-то, на этом молодой вратарь «Акрона» и попался. Правило восьми секунд, то есть он должен в течение восьми секунд ввести мяч, а он не ввёл. После этого это считается нарушением правил, угловой. Угловой подали — и гол забили. Короче говоря, курьёзный гол, будем так говорить», — сказал Бубнов в аудио в своём телеграм-канале.

В начале первого тайма голкипер «Акрона» Игнат Тереховский дольше восьми секунд вводил мяч в игру, держа его в руках. Согласно правилам, вступившим в силу в сезоне‑2025/2026, за такое назначается угловой. После розыгрыша стандарта форвард ЦСКА Лусиано Гонду забил мяч.

После 23 матчей в чемпионате России «Акрон» набрал 22 очка и занимает 10-е место в турнирной таблице. ЦСКА заработал 42 очка и располагается на четвёртой строчке.