Уволенный из сборной Италии Спаллетти высказался о непопадании команды на ЧМ-2026

Главный тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти, ранее возглавлявший сборную Италии, прокомментировал невыход «Скуадры адзурры» на чемпионат мира 2026 года. Ранее итальянская команда уступила сборной Боснии и Герцеговины в финальном матче отбора на первенство мира со счётом 1:1, 1:4 пен.

ЧМ-2026 — Европа . Плей-офф. Финал
31 марта 2026, вторник. 21:45 МСК
Босния и Герцеговина
Окончен
1 : 1
4 : 1
Италия
0:1 Кин – 15'     1:1 Табакович – 79'    
Удаления: нет / Бастони – 41'

«Очевидно, что те, кто прошёл квалификацию, вернулись в команду более счастливыми, а те, кто не прошёл, разочарованы. Я знаю всех и то, сколько любви и страсти они вложили в это. Мне грустно из-за случившегося, но я также надеюсь, что люди прислушаются к советам и начнут правильно выстраивать будущее.

Нам нужно спросить себя, действительно ли нам важно извлекать выгоду из талантов. Сейчас в итальянском футболе много иностранных владельцев, и это хорошо, но мы должны спросить себя, хотят ли они максимально использовать потенциал итальянских игроков. Также правильно будет искать лучших игроков в других странах.

Думаю, что до сих пор [есть] много матерей, рожающих таких же талантов, как Баджо, Тотти, Дель Пьеро и Каннаваро, и мы должны быть в состоянии использовать эти таланты», — приводит слова Спаллетти Football Italia.

Напомним, Спаллетти был уволен из сборной Италии после двух стартовых матчей отбора на ЧМ-2026. В них Италия проиграла Норвегии (0:3) и победила Молдавию (2:0). Вместо него национальную команду возглавил Дженнаро Гаттузо.

Материалы по теме
Италии необходимо, чтобы Гаттузо сдержал слово. Тогда можно думать о нормальном тренере
Италии необходимо, чтобы Гаттузо сдержал слово. Тогда можно думать о нормальном тренере
