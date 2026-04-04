Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Соболев ещё сильнее толкал». Бубнов высказался об отменённом голе Дзюбы в игре с ЦСКА

«Соболев ещё сильнее толкал». Бубнов высказался об отменённом голе Дзюбы в игре с ЦСКА
Комментарии

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов высказался по поводу отменённого гола форварда «Акрона» Артёма Дзюбы в концовке матча 23-го тура Мир РПЛ с ЦСКА (1:2), приведя в пример эпизод с нападающим «Зенита» Александром Соболевым. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым (Воронеж).

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
04 апреля 2026, суббота. 13:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Гонду – 5'     1:1 Дзюба – 60'     1:2 Круговой – 85'    

«Судья, на мой взгляд, правильно не засчитал гол, потому что там Дзюба в борьбе за мяч подтолкнул Акинфеева, и вратарь на перехвате не смог сыграть. Но здесь, обратите внимание, Дзюба толкнул, но в своё время Соболев ещё сильнее толкал защитника «Оренбурга», который тоже играл на опережение. Но ни судья, ни VAR не увидели ошибки и гол засчитали.

Это лишний раз говорит о том, что судьи должны все эти толчки в штрафной площади трактовать одинаково. И вот в данном случае тогда я сразу говорил, что с «Оренбургом» нельзя было засчитывать гол, надо было ставить штрафной», — сказал Бубнов в аудио в своём телеграм-канале.

На 90+5-й минуте Москалёв отменил гол Дзюбы после вмешательства VAR, определив нарушение правил.

После 23 матчей в чемпионате России «Акрон» набрал 22 очка и занимает 10-е место в турнирной таблице. ЦСКА заработал 42 очка и располагается на четвёртой строчке.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android