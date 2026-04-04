Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Баварии» Компани: не каждая победа – это искромётный футбол

Комментарии

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Венсан Компани прокомментировал победу своей команды в матче 28-го тура немецкой Бундеслиги с «Фрайбургом» (3:2).

Германия — Бундеслига . 28-й тур
04 апреля 2026, суббота. 16:30 МСК
Фрайбург
Окончен
2 : 3
Бавария
1:0 Манзамби – 46'     2:0 Хёлер – 71'     2:1 Бишоф – 81'     2:2 Бишоф – 90+2'     2:3 Карл – 90+9'    

«Мы хорошо вошли в игру, в первой половине первого тайма находили свободное пространство, но не могли его использовать. Следует отдать должное нашему сопернику, который играл на полную мощность. Возможно, мы переломили ход игры по той причине, что они потратили слишком много энергии. Это часть футбола: не каждая победа – это искромётный матч со счётом 3:0 или 4:0. Без таких эмоциональных моментов не бывает успешного сезона. После трёх заработанных очков у меня отличное настроение, потому что я ожидал сложной встречи», — приводит слова Компани официальный сайт мюнхенского клуба.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android