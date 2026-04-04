Тренер «Баварии» Компани: не каждая победа – это искромётный футбол

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Венсан Компани прокомментировал победу своей команды в матче 28-го тура немецкой Бундеслиги с «Фрайбургом» (3:2).

«Мы хорошо вошли в игру, в первой половине первого тайма находили свободное пространство, но не могли его использовать. Следует отдать должное нашему сопернику, который играл на полную мощность. Возможно, мы переломили ход игры по той причине, что они потратили слишком много энергии. Это часть футбола: не каждая победа – это искромётный матч со счётом 3:0 или 4:0. Без таких эмоциональных моментов не бывает успешного сезона. После трёх заработанных очков у меня отличное настроение, потому что я ожидал сложной встречи», — приводит слова Компани официальный сайт мюнхенского клуба.