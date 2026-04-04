Нападающий «Краснодара» Кордоба: матч с «Ахматом» вышел достойным

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба поделился впечатлениями от матча 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (1:0). Футболист забил единственный гол в этой игре.

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
04 апреля 2026, суббота. 19:45 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
0 : 1
Краснодар
0:1 Кордоба – 86'    
Удаления: Силва – 90+4' / Черников – 90+6'

— Очень доволен. Думаю, матч вышел достойным. Соперник нам усложнил игру, показал достойное сопротивление. Эта победа особенная.

— У вас были перелёты для участия в матчах за сборную, насколько это сказалось?
— Всегда тяжело проделывать такие дистанции, длинные перелёты. Но игры за сборную [с командами Хорватии (1:2) и Франции (1:3)] представляют дополнительную мотивацию.

Горжусь партнёрами по команде, болельщиками, которые приехали поддержать нас здесь. Но сейчас нужно воспользоваться этим моментом и отдохнуть, потому что в среду у нас будет финал [Пути РПЛ Фонбет Кубка России].

Хочу также поздравить наших коллег из «Ахмата», они проводят хорошую работу, это был один из самых сложных матчей в чемпионате, но также и по причине поля. Нужно двигаться дальше. Мы провели достойную игру, эта встреча будет служить для нас очень сильной мотивацией, — сказал Кордоба в эфире «Матч ТВ».

