«Соболева практически видно не было». Бубнов — о матче «Зенита» с «Крыльями Советов»

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о матче 23-го тура Мир РПЛ, в котором «Зенит» одержал победу над «Крыльями Советов» (2:1).

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
04 апреля 2026, суббота. 15:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Крылья Советов
Самара
1:0 Джон – 49'     2:0 Соболев – 55'     2:1 Бабкин – 75'    

«Зенит» перед игрой был явный фаворит, но атака выглядела не так мощно, не так наиграно, как вот с теми игроками, которые вышли на замену. Соболева практически видно не было. Глушенков бледно выглядел. Короче говоря, во втором тайме, когда вышли игроки уже стартового состава, естественно, стала более организованной атака, стали появляться моменты, и в конце концов они два гола забили», — сказал Бубнов в аудио в своём телеграм-канале.

После этой игры «Зенит» с 51 очком занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, «Крылья Советов» с 21 очком находятся на 13-м месте.

