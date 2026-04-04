«В «Спартак» хочет. Красный цвет, видимо, любит». Черчесов — об удалении Исмаэла Силвы

Главный тренер грозненского «Ахмата» Станислав Черчесов после матча 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (0:1) ответил на вопрос про удаление полузащитника Исмаэла Силвы. Хавбек получил красную карточку во втором матче подряд.

— Исмаэл Силва получает красную карточку второй матч подряд.

— Видимо, в «Спартак» хочет. Красный цвет, видимо, любит.

— Санкции будут?

— Какие санкции? Это же футбол. Я не знаю, был ли фол.

— Был.

— Бывает, — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».

В предыдущий раз Силва заработал удаление в матче с «Акроном», после чего «Ахмат» пропустил гол и сыграл вничью 1:1.

После этой игры «Краснодар» с 52 очками возглавляет турнирную таблицу высшего дивизиона российского первенства, «Ахмат» с 30 очками находится на девятой строчке.