Нападающий «Краснодара» Боселли прокомментировал победу в матче с «Ахматом»
Нападающий «Краснодара» Хуан Боселли высказался о победе своей команды в матче 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (1:0). Игрок в этой встрече записал на свой счёт голевую передачу.

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
04 апреля 2026, суббота. 19:45 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
0 : 1
Краснодар
0:1 Кордоба – 86'    
Удаления: Силва – 90+4' / Черников – 90+6'

— Могу сказать, что игра была очень непростой. Любой матч в Грозном такой, приходится всегда бороться. Команда хорошо показала себя, с чем её и поздравляю. Надеюсь, что и дальше так будем идти.

— Оцените эпизод с решающим голом.
— Мы убежали в контратаку. Увидел, что Кордоба был на скорости, получился очень хороший ассист. Джон здорово себя проявил, — сказал Боселли в эфире «Матч ТВ».

После этой игры «Краснодар» с 52 очками возглавляет турнирную таблицу высшего дивизиона российского первенства, «Ахмат» с 30 очками находится на девятой строчке.

