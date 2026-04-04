Нападающий «Краснодара» Боселли прокомментировал победу в матче с «Ахматом»

Нападающий «Краснодара» Хуан Боселли высказался о победе своей команды в матче 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (1:0). Игрок в этой встрече записал на свой счёт голевую передачу.

— Могу сказать, что игра была очень непростой. Любой матч в Грозном такой, приходится всегда бороться. Команда хорошо показала себя, с чем её и поздравляю. Надеюсь, что и дальше так будем идти.

— Оцените эпизод с решающим голом.

— Мы убежали в контратаку. Увидел, что Кордоба был на скорости, получился очень хороший ассист. Джон здорово себя проявил, — сказал Боселли в эфире «Матч ТВ».

После этой игры «Краснодар» с 52 очками возглавляет турнирную таблицу высшего дивизиона российского первенства, «Ахмат» с 30 очками находится на девятой строчке.