Фото: Гризманн не смог забить «Барселоне» из выгодной позиции

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн не забил из выгодной позиции в матче 30-го тура испанской Ла Лиги, в котором его команда встречается с «Барселоной». Игра проходит на стадионе «Сивитас Метрополитано» (Мадрид, Испания). В качестве главного арбитра встречи выступает Матео Бускетс Феррер (Пальма-де-Мальорка, Испания). На момент выхода новости счёт в матче 0:0.

Форвард получил пас с фланга и отправил мяч выше ворот.

После 29 туров чемпионата Испании «Барселона» набрала 73 очка и возглавляет турнирную таблицу. «Атлетико» располагается на четвёртой строчке. У команды в активе 57 очков.

В предыдущем туре команда Ханс-Дитера Флика в домашнем матче победила «Райо Вальекано» со счётом 1:0, а подопечные Диего Симеоне в выездном матче уступили мадридскому «Реалу» (2:3).