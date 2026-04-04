Фото: Гризманн не смог забить «Барселоне» из выгодной позиции
Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн не забил из выгодной позиции в матче 30-го тура испанской Ла Лиги, в котором его команда встречается с «Барселоной». Игра проходит на стадионе «Сивитас Метрополитано» (Мадрид, Испания). В качестве главного арбитра встречи выступает Матео Бускетс Феррер (Пальма-де-Мальорка, Испания). На момент выхода новости счёт в матче 0:0.

Испания — Примера . 30-й тур
04 апреля 2026, суббота. 22:00 МСК
Атлетико М
Окончен
1 : 2
Барселона
1:0 Симеоне – 39'     1:1 Рашфорд – 42'     1:2 Левандовски – 87'    
Удаления: Гонсалес – 45+7' / нет

Форвард получил пас с фланга и отправил мяч выше ворот.

После 29 туров чемпионата Испании «Барселона» набрала 73 очка и возглавляет турнирную таблицу. «Атлетико» располагается на четвёртой строчке. У команды в активе 57 очков.

В предыдущем туре команда Ханс-Дитера Флика в домашнем матче победила «Райо Вальекано» со счётом 1:0, а подопечные Диего Симеоне в выездном матче уступили мадридскому «Реалу» (2:3).

