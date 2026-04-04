Фото: Гризманн не смог забить «Барселоне» из выгодной позиции

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн не забил из выгодной позиции в матче 30-го тура испанской Ла Лиги, в котором его команда встречается с «Барселоной». Игра проходит на стадионе «Сивитас Метрополитано» (Мадрид, Испания). В качестве главного арбитра встречи выступает Матео Бускетс Феррер (Пальма-де-Мальорка, Испания). На момент выхода новости счёт в матче 0:0.
Форвард получил пас с фланга и отправил мяч выше ворот.
Фото: Кадр из трансляции
После 29 туров чемпионата Испании «Барселона» набрала 73 очка и возглавляет турнирную таблицу. «Атлетико» располагается на четвёртой строчке. У команды в активе 57 очков.
В предыдущем туре команда Ханс-Дитера Флика в домашнем матче победила «Райо Вальекано» со счётом 1:0, а подопечные Диего Симеоне в выездном матче уступили мадридскому «Реалу» (2:3).
- 6 апреля 2026
-
09:35
-
09:28
-
09:27
-
09:15
-
09:00
-
08:53
-
08:41
-
08:30
-
08:20
-
08:15
-
08:00
-
06:19
-
05:29
-
05:24
-
03:58
-
03:47
-
03:35
-
03:24
-
03:14
-
02:55
-
02:54
-
02:14
-
02:11
-
01:42
-
00:52
-
00:47
-
00:38
-
00:35
-
00:30
-
00:24
-
00:12
-
00:11
-
00:10
- 5 апреля 2026
-
23:58
-
23:57