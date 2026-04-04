Тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о победе над «Ахматом»

Тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о победе над «Ахматом»
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался по итогам матча 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (1:0).

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
04 апреля 2026, суббота. 19:45 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
0 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Кордоба – 86'    
Удаления: Силва – 90+4' / Черников – 90+6'

— Как и ожидалось, крайне сложный матч, соперник на хорошей серии, хорошие футболисты, отличный тренер. К тому же в Грозном играть сложно, поле тяжёлое. Мы вытерпели. Считаю, что игра была равная, больше ничейная, но мы реализовали свой момент в концовке. Очень важная победа. Поздравляю наших болельщиков и футболистов. По‑другому не будет, все оставшиеся матчи будут такими.

— Было ощущение, что ответственность за лидерство давила. Так ли это?
— Была ответственность, согласен. Вдобавок Джон Кордоба и Ленини после матчей за сборные проделали огромный путь, не знаю, как они вообще вышли играть. Эдик Сперцян вышел после травмы, тренировался вполсилы, видно, что тоже не готов. Александр Черников только‑только первые тренировки провёл. Кадровая ситуация непростая, но пацаны проявили характер, это очень важно, — сказал Мусаев в эфире «Матч ТВ».

После этой игры «Краснодар» с 52 очками возглавляет турнирную таблицу высшего дивизиона российского первенства, «Ахмат» с 30 очками находится на девятой строчке.

В следующем туре «Краснодар» 12 апреля на выезде встретится с «Зенитом», «Ахмат» 11 апреля в гостях сыграет с «Крыльями Советов».

