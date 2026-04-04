«Атлетико» — «Барселона»: Гонсалес удалён на 45+7-й минуте

В эти минуты идёт матч 30-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречаются мадридский «Атлетико» и «Барселона». Игра проходит на стадионе «Сивитас Метрополитано» (Мадрид, Испания). В качестве главного арбитра встречи выступает Матео Бускетс Феррер (Пальма-де-Мальорка, Испания). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Счёт в матче 1:1.

Полузащитник хозяев Николас Гонсалес получил прямую красную карточку за фол на Ламине Ямале и был удалён на 45+7-й минуте. Ранее первый мяч в матче забил форвард «Атлетико» Джулиано Симеоне на 39-й минуте. Нападающий гостей Маркус Рашфорд сравнял счёт на 42-й минуте.

После 29 туров чемпионата Испании «Барселона» набрала 73 очка и возглавляет турнирную таблицу. «Атлетико» располагается на четвёртой строчке. У команды в активе 57 очков.

В предыдущем туре команда Ханс-Дитера Флика в домашнем матче победила «Райо Вальекано» со счётом 1:0, а подопечные Диего Симеоне в выездном матче уступили мадридскому «Реалу» (2:3).