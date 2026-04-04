«Аль-Хиляль» не смог обыграть «Аль-Таавун» в 27-м туре Про-Лиги

Завершился матч 27-го тура Саудовской Про-Лиги между клубами «Аль-Хиляль» и «Аль-Таавун». Команды играли на стадионе «Кингдом Арена» (Эр-Рияд, Саудовская Аравия). В качестве главного арбитра встречи выступил Луиш Годинью из Португалии. Игра закончилась вничью со счётом 2:2.

Первый гол в матче забил нападающий хозяев поля Мохамед Кадер Мейте на 43-й минуте. Во втором тайме на 56-й минуте защитник «Аль-Таавуна» Андрей Жиротто сравнял счёт. На 67-й минуте Жиротто оформил дубль. Через 10 минут нападающий «Аль-Хиляля» Маркос Леонардо сделал счёт 2:2.

Таким образом, «Аль-Хиляль» набрал 65 очков в 27 встречах и занимает второе место в турнирной таблице. «Аль-Таавун» с 46 очками располагается на пятой строчке.