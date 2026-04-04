Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Челси» Росеньор: верю, что мы способны завершить этот сезон на высокой ноте

Тренер «Челси» Росеньор: верю, что мы способны завершить этот сезон на высокой ноте
Комментарии

Главный тренер «Челси» Лиам Росеньор поделился впечатлениями от победы своей команды в матче 1/4 финала Кубка Англии с «Порт Вейл» (7:0).

Кубок Англии . 1/4 финала
04 апреля 2026, суббота. 19:15 МСК
Челси
Лондон
Окончен
7 : 0
Порт Вейл
Сток-он-Трент
1:0 Хато – 2'     2:0 Педро – 25'     3:0 Габриэль – 42'     4:0 Адарабиойо – 57'     5:0 Сантос – 69'     6:0 Эстевао – 82'     7:0 Гарначо – 90+2'    

«Я очень доволен самоотдачей футболистов и уровнем интенсивности их игры. Считаю, что наша победа заключается именно в этом. У нас играют выдающиеся мастера, некоторые из наших голов были просто впечатляющими.

Думаю, пауза на матчи сборных пошла нам всем на пользу: это касается как персонала и всего клуба в целом, так и меня в частности. Футболисты взяли паузу от матчей за клуб, мы прошли через непростой период, который хочется преодолеть, проанализировать, чтобы вернуться и стать сильнее.

В нашей команде выступают футболисты, которые, как и я, верят, что способны завершить этот сезон на высокой ноте с победой в Кубке Англии и выходом в Лигу чемпионов», — приводит слова Росеньора официальный сайт «синих».

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android