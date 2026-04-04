Тренер «Челси» Росеньор: верю, что мы способны завершить этот сезон на высокой ноте

Главный тренер «Челси» Лиам Росеньор поделился впечатлениями от победы своей команды в матче 1/4 финала Кубка Англии с «Порт Вейл» (7:0).

«Я очень доволен самоотдачей футболистов и уровнем интенсивности их игры. Считаю, что наша победа заключается именно в этом. У нас играют выдающиеся мастера, некоторые из наших голов были просто впечатляющими.

Думаю, пауза на матчи сборных пошла нам всем на пользу: это касается как персонала и всего клуба в целом, так и меня в частности. Футболисты взяли паузу от матчей за клуб, мы прошли через непростой период, который хочется преодолеть, проанализировать, чтобы вернуться и стать сильнее.

В нашей команде выступают футболисты, которые, как и я, верят, что способны завершить этот сезон на высокой ноте с победой в Кубке Англии и выходом в Лигу чемпионов», — приводит слова Росеньора официальный сайт «синих».