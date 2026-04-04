Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
«Краснодар» прервал шестиматчевую беспроигрышную серию «Ахмата» в РПЛ

«Краснодар» обыграл «Ахмат» во встрече 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со счётом 1:0. Тем самым «быки» прервали шестиматчевую беспроигрышную серию грозненцев в чемпионате России.

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
04 апреля 2026, суббота. 19:45 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
0 : 1
Краснодар
0:1 Кордоба – 86'    
Удаления: Силва – 90+4' / Черников – 90+6'

В предыдущих встречах «Ахмат» побеждал московское «Динамо» (2:1), «Оренбург» (1:0), ЦСКА (1:0) и «Ростов» (1:0) и играл вничью с «Локомотивом» (2:2) и тольяттинским «Акроном» (1:1).

После этой игры «Краснодар» с 52 очками возглавляет турнирную таблицу высшего дивизиона российского первенства, «Ахмат» с 30 очками находится на девятой строчке.

В следующем туре «Краснодар» 12 апреля на выезде встретится с «Зенитом», «Ахмат» 11 апреля в гостях сыграет с «Крыльями Советов».

Материалы по теме
«Краснодар» обхитрил всех со Сперцяном! И прошёл жёсткую чемпионскую проверку в Грозном
«Краснодар» обхитрил всех со Сперцяном! И прошёл жёсткую чемпионскую проверку в Грозном
