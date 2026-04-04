«Краснодар» прервал шестиматчевую беспроигрышную серию «Ахмата» в РПЛ

«Краснодар» обыграл «Ахмат» во встрече 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со счётом 1:0. Тем самым «быки» прервали шестиматчевую беспроигрышную серию грозненцев в чемпионате России.

В предыдущих встречах «Ахмат» побеждал московское «Динамо» (2:1), «Оренбург» (1:0), ЦСКА (1:0) и «Ростов» (1:0) и играл вничью с «Локомотивом» (2:2) и тольяттинским «Акроном» (1:1).

После этой игры «Краснодар» с 52 очками возглавляет турнирную таблицу высшего дивизиона российского первенства, «Ахмат» с 30 очками находится на девятой строчке.

В следующем туре «Краснодар» 12 апреля на выезде встретится с «Зенитом», «Ахмат» 11 апреля в гостях сыграет с «Крыльями Советов».