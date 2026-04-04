«Такие мячи не берутся. Лучший гол тура». Бубнов — о голе Бабкина в ворота «Зенита»

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о голе полузащитника «Крыльев Советов» Сергея Бабкина в ворота «Зенита» (1:2) матче 23-го тура Мир РПЛ.

«Здорово пробил, причём пробил где-то с 35-40 метров. И там по большому счёту предъявить-то претензии некому. Во-первых, расстояние было большое, там какие-то серьёзные претензии полузащитникам предъявлять нельзя. Ну и вратарю тоже нельзя, потому что мяч пошёл по такой траектории… У него позиция была правильная, он готов был. Но по такой траектории в самую девятку… Такие мячи не берутся. Вообще поэтому можно говорить, что был красивейший гол. Думаю, он будет лучшим. Лучший гол этого тура. Вот, и украшением этого тура», — сказал Бубнов в аудио в своём телеграм-канале.

После этой игры «Зенит» с 51 очком занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, «Крылья Советов» с 21 очком находятся на 13-м месте.