В «Интере» прокомментировали слухи об интересе «Барселоны» к Бастони

Главный тренер «Интера» Кристиан Киву прокомментировал слухи об интересе «Барселоны» к защитнику Алессандро Бастони.

«Я должен вселить в Алессандро и в других игроков уверенность и спокойствие. Не могу управлять его будущим и тем, к чему он стремится. Знаю, что ему нравится играть за «Интер», быть частью этой команды.

Бастони всегда выкладывается на 100%, мне это нравится. Каждый из нас несёт ответственность за свои решения. До тех пор пока Алессандро с нами, он будет работать по максимуму в оставшиеся два месяца или два года, я не в состоянии управлять его выбором. Я был бы рад, если бы мы оба остались в команде.

Мир футбола полон неопределённости. Выбор за Бастони, но он уже доказал, что умеет делать правильный выбор. Что бы он ни решил, мировой футбол будет иметь в своих рядах высококлассного футболиста», — приводит слова Киву FC Inter News.