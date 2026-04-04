Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Интере» прокомментировали слухи об интересе «Барселоны» к Бастони

Комментарии

Главный тренер «Интера» Кристиан Киву прокомментировал слухи об интересе «Барселоны» к защитнику Алессандро Бастони.

«Я должен вселить в Алессандро и в других игроков уверенность и спокойствие. Не могу управлять его будущим и тем, к чему он стремится. Знаю, что ему нравится играть за «Интер», быть частью этой команды.

Бастони всегда выкладывается на 100%, мне это нравится. Каждый из нас несёт ответственность за свои решения. До тех пор пока Алессандро с нами, он будет работать по максимуму в оставшиеся два месяца или два года, я не в состоянии управлять его выбором. Я был бы рад, если бы мы оба остались в команде.

Мир футбола полон неопределённости. Выбор за Бастони, но он уже доказал, что умеет делать правильный выбор. Что бы он ни решил, мировой футбол будет иметь в своих рядах высококлассного футболиста», — приводит слова Киву FC Inter News.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android