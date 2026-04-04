Лацио — Парма, результат матча 4 апреля 2026, счет 1:1, 31-й тур Серии А 2025/2026

«Лацио» и «Парма» сыграли вничью в 31-м туре Серии А
Завершился матч 31-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Лацио» и «Парма». Команды играли на стадионе «Олимпико» в Риме. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Маттео Марченаро. Игра закончилась вничью со счётом 1:1.

Италия — Серия А . 31-й тур
04 апреля 2026, суббота. 21:45 МСК
Лацио
Рим
Окончен
1 : 1
Парма
Парма
0:1 Дель Прато – 15'     1:1 Нослин – 77'    

Первый гол в матче забил Энрико Дель Прато. Защитник «крестоносцев» отличился в первом тайме на 15-й минуте. Во втором тайме на 77-й минуте нападающий хозяев поля Тейянни Нослин сравнял счёт.

На данный момент у «Лацио» 44 очка. После 31-го тура римская команда занимает восьмое место в турнирной таблице Серии А. «Парма», в активе которой 35 очков, располагается на 12-й строчке.

Календарь Серии А сезона-2025/2026
Турнирная таблица Серии А сезона-2025/2026
