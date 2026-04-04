«Лацио» и «Парма» сыграли вничью в 31-м туре Серии А

Завершился матч 31-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Лацио» и «Парма». Команды играли на стадионе «Олимпико» в Риме. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Маттео Марченаро. Игра закончилась вничью со счётом 1:1.

Первый гол в матче забил Энрико Дель Прато. Защитник «крестоносцев» отличился в первом тайме на 15-й минуте. Во втором тайме на 77-й минуте нападающий хозяев поля Тейянни Нослин сравнял счёт.

На данный момент у «Лацио» 44 очка. После 31-го тура римская команда занимает восьмое место в турнирной таблице Серии А. «Парма», в активе которой 35 очков, располагается на 12-й строчке.