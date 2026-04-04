Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
«Атлетико» — «Барселона»: Левандовски забил на 87-й минуте

«Атлетико» — «Барселона»: Левандовски забил на 87-й минуте
В эти минуты идёт матч 30-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречаются мадридский «Атлетико» и «Барселона». Игра проходит на стадионе «Сивитас Метрополитано» (Мадрид, Испания). В качестве главного арбитра выступает Матео Бускетс Феррер (Пальма-де-Мальорка, Испания). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Счёт в матче 2:1 в пользу «Барселоны».

Испания — Примера . 30-й тур
04 апреля 2026, суббота. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
1 : 2
Барселона
Барселона
1:0 Симеоне – 39'     1:1 Рашфорд – 42'     1:2 Левандовски – 87'    
Удаления: Гонсалес – 45+7' / нет

Нападающий гостей Роберт Левандовски забил на 87-й минуте. Ранее первый мяч в матче забил форвард «Атлетико» Джулиано Симеоне на 39-й минуте. Нападающий гостей Маркус Рашфорд сравнял счёт на 42-й минуте. Полузащитник хозяев Николас Гонсалес получил прямую красную карточку за фол на Ламине Ямале и был удалён на 45+7-й минуте. В начале второго тайма судья отменил удаление защитника «Барселоны» Херарда Мартина после просмотра VAR. Арбитр определил, что игрок сыграл в мяч перед наступом.

После 29 туров чемпионата Испании «Барселона» набрала 73 очка и возглавляет турнирную таблицу. «Атлетико» располагается на четвёртой строчке. У команды в активе 57 очков.

В предыдущем туре команда Ханс-Дитера Флика в домашнем матче победила «Райо Вальекано» со счётом 1:0, а подопечные Диего Симеоне в выездном матче уступили мадридскому «Реалу» (2:3).

