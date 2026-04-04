Форвард «Спартака» Угальде рассказал, за какие сборные будет болеть на ЧМ-2026

Нападающий московского «Спартака» Манфред Угальде рассказал, за какие сборные будет болеть на чемпионате мира 2026 года.

«Пока не думал об этом. Пожалуй, за Аргентину и Колумбию. За Панаму и Мексику тоже. А если выбирать из сборных с других континентов, назову Марокко. Нравится их футбол», — приводит слова Угальде официальный сайт клуба.

Чемпионат мира 2026 года пройдёт будущим летом на территории трёх стран – США, Канады и Мексики. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

